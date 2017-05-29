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Про податкові зміни у фіскальній службі

nus.in.ua, 15 серпня 2017, 10:37
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Про податкові зміни у фіскальній службі

З метою роз’яснення норм податкового законодавства в Золочівському відділенні Буської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області відбулась зустріч керівника відділення Романа Дениса з суб’єктами господарювання Золочівщини.

На початку заходу присутні дізнались про стан надходження податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, зокрема, впродовж січня-липня 2017 року до Державного бюджету України від платників району надійшло 52513,5 тис.грн., місцеві бюджети поповнилися на 96254,0тис. гривень.

Під час діалогу розглядалось питання електронного адміністрування ПДВ та блокування податкових накладних. Зокрема, увага присутніх акцентувалась на критеріях ризику, на алгоритмі дій платників у разі зупинення реєстрації податкових накладних та порядку формування і надання документів про підтвердження реальності здійснення операції для відновлення реєстрації таких податкових накладних. Також особливу увагу приділено легальності працевлаштування найманих працівників. Проінформовано про затвердження постановою Пенсійного фонду від 29.05.2017 №11-1 порядку обміну інформацією між ПФ України, Держпраці та ДФС України про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю.

На завершення зустрічі Р.Денис надав відповіді на поставлені запитання та подякував за співпрацю.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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