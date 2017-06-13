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Про функціонування системи електронного управління ризиками йшлося

nus.in.ua, 21 липня 2017, 15:52
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Про функціонування системи електронного управління ризиками йшлося

 

В Золочівському відділенні Буської ОДПІ відбувся семінар - практикум з актуальних питання заповнення квартальної звітності та новацій податкового законодавства в частині адміністрування та сплати рентних платежів, єдиного податку, заповнення податкового розрахунку 1 ДФ, функціонування системи електронного управління ризиками при адмініструванні ПДВ.

В ході заходу наголошено, що на сьогодні у повноцінному режимі працює автоматизована система моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків. Тобто, реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена при відповідності такої податкової накладної/розрахунку коригування сукупності «Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН», встановлених відповідно до п.74.2 ст.74 ПКУ, які затверджені наказом Мінфіну України від 13.06.2017 №567. Доведено перелік кодів ризикованих товарів, які блокуватимуть податкові накладні в ЄРПН (наказ ДФС України від 30.06.2017 № 461). Також проінформовано про послідовність дій платника ПДВ, у разі отримання квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної, зокрема, подання таблиць даних платника, повідомлень щодо подачі документів про підтвердження здійснення операцій по відмовленим податковим накладним.

На завершення зустрічі платникам нагадали про мінімальні гарантії в оплаті праці та відповіли на запитання присутніх.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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