Нерухомість у спільній власності: як розраховується податок

nus.in.ua, 11 серпня 2017, 16:03

Якщо нерухомість знаходиться в частковій власності кількох осіб і розділена в натурі, то сплачувати податок на нерухомість буде кожний власник за свою частку. Якщо ж нерухомість знаходиться в загальній спільній власності кількох осіб та не розділена в натурі, то сплачувати податок буде один із власників за їх згодою.

Пільга зі сплати податку у такому випадку надається конкретному громадянину на ті метри житлової нерухомості, які є його власністю як окремо зареєстровані у держреєстрі.

Тобто коли квартирою у 150 м2 у рівних частках володіють дві особи і дві частки рахуються в реєстрі як окремі об’єкти, кожному з них належить по 75 м2. Оскільки Податковим кодексом передбачено пільгу на 60 м2 для кожного власника, то сплачувати обидва будуть тільки за «зайві» 15 квадратів». Якщо нерухомість не розділено в натурі і у реєстрі рахується один об’єкт, яким володіють кілька осіб, тоді оподатковуватиметься 90 м2, оскільки 150 м2 зменшуються на пільгові 60. При цьому пільга надаватиметься тільки одному з власників, на якого в держреєстрі зареєстровано квартиру.

Пільга надається незалежно від кількості квартир. Але при цьому пільги зі сплати податків не надаються на об’єкти, які використовуються власниками для отримання доходів. Наприклад, якщо в одній квартирі людина мешкає, а іншу здає в оренду або використовує як офіс для підприємницької діяльності, тоді за другу квартиру потрібно заплатити податок без надання пільги.

Нагадуємо, що цього року платники сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за звітний 2016 р. Платниками є всі фізичні та юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Податок нараховується на загальну площу об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості, у тому числі їх часток. У сплаті податку законодавством передбачено пільги. Так, база оподаткування зменшується на 60 м2 для квартир незалежно від їх кількості, які перебувають у власності фізичної особи, на 120 м2 для житлових будинків та на 180 м2 для різних типів об’єктів житлової нерухомості.

Сплатити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, платники мають протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення-рішення. Саме протягом цього часу платник має право у випадку незгоди із визначеною сумою звернутися до податкових органів для звірки даних.

Крім того, якщо платники не отримали такого повідомлення, але вони є платниками цього податку, вони також можуть звернутися до податкових органів для звірки.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ