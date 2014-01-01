До уваги платників податків!

nus.in.ua, 3 квітня 2017, 17:15

Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення семінарів - практикумів на тему: «Декларування доходів громадян, отриманих у 2016 році»:

- 10 квітня 2017 року з 11 год. до 12 год. в приміщенні Золочівського відділення Буської ОДПІ ( вул. Лермонтова,1 громадська приймальня );

- 11 квітня 2017 року з 11 год. до 12 год. в приміщенні Перемишлянського відділення Буської ОДПІ (м. Перемишляни, вул. Галицька, 26а, актовий зал).

Cектор організації роботи Буської ОДПІ