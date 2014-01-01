До уваги платників податків!
Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення семінарів - практикумів на тему: « Нарахування та сплата земельного податку, порядок заповнення податкової звітності, новації законодавства»:
- 15 лютого 2017 року з 11 год. до 12 год. в приміщенні Золочівського відділення Буської ОДПІ ( м. Золочів, вул. Лермонтова,1, громадська приймальня );
- 16 лютого 2017 року з 11 год. до 12 год. в приміщенні Перемиглянського відділення Буської ОДПІ (м. Перемишляни, вул. Галицька, 26а, актовий зал).
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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