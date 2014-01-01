До уваги платників податків!

nus.in.ua, 13 лютого 2017, 17:07

Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення семінарів - практикумів на тему: « Нарахування та сплата земельного податку, порядок заповнення податкової звітності, новації законодавства»:

- 15 лютого 2017 року з 11 год. до 12 год. в приміщенні Золочівського відділення Буської ОДПІ ( м. Золочів, вул. Лермонтова,1, громадська приймальня );

- 16 лютого 2017 року з 11 год. до 12 год. в приміщенні Перемиглянського відділення Буської ОДПІ (м. Перемишляни, вул. Галицька, 26а, актовий зал).

Cектор організації роботи Буської ОДПІ