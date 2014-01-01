До уваги платників податків!

nus.in.ua, 10 січня 2017, 18:12

Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення семінарів - практикумів на тему: « Нарахування та сплата єдиного податку, порядок заповнення декларації платника єдиного податку, новації законодавства»:

- 13 січня 2017 року з 11 год. до 12 год. в приміщенні Перемишлянського відділення Буської ОДПІ (м. Перемишляни, вул. Галицька, 26а, актовий зал).

- 13 січня 2017 року з 14 год. до 15 год. в приміщенні Золочівського відділення Буської ОДПІ (м. Золочів, вул. Лермонтова,1, громадська приймальня).

Телефонуйте на «гарячу лінію»

Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія» з актуальних питань адміністрування податку на прибуток, ПДВ та рентних платежів:

- 12 січня 2017 року з 11.00 до 12.00 год. з платниками спілкуватиметься завідувач сектору податків і зборів з юридичних осібПеремишлянського відділення Буської ОДПІ Лісовська О.Б. Телефон «гарячої лінії» (263) 2-16-72;

- 13 січня 2017 року з 11.00 до 12.00 год. з платниками спілкуватиметься завідувач сектору податків і зборів з юридичних осіб Золочівського відділення Буської ОДПІ Рибась С.О. Телефон «гарячої лінії» (265) 4-35-13.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ