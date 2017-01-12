Про справляння ПДФО, єдиного внеску – на проведеному практикумі

nus.in.ua, 6 лютого 2017, 16:03

В Золочівському відділенні Буської ОДПІ минулого тижня відбувся практикум для платників податків. Про зміни податкового законодавства в частині справляння податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску та інших нововведень йшлося на семінарі.

В ході зустрічі платників проінформували, що основна ставка ПДФО залишилась на рівні18%. За цією ж ставкою оподатковуються всі пасивні доходи за винятком доходів у виглядідивідендівпо акціях та корпоративних правах,нарахованих резидентами — платниками податку на прибуток ( для них ставка-5%). З 1 січня ПДФО і військовий збір з доходу, наданого у негрошовій формі або виплаченого готівкою з каси податкового агента необхідно сплачувати протягом трьох банківських днівз дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання). Змінено перелік витрат приватного підприємця на загальній системі, виключено зі складу витрат суми акцизного податку з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, надано право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов'язаних з провадженням господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат (крім земельних ділянок, об'єктів житлової нерухомості, легкових та вантажних автомобілів).

Також податківці розглянули приклади розрахунку податків із заробітної плати( вирахування ПДФО, єдиного внеску, військового збору) та повідомили про роз'яснення Мінсоцполітики від 12.01.2017 року щодо деяких питань оплати праці у зв'язку зі змінами в законодавстві.

Крім цього платникам нагадали порядок заповнення податкового розрахунку за формою 1ДФ, розповіли про кампанію декларування, а на завершення надали відповіді на запитання присутніх.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ