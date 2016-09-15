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Актуальні питання заповнення річної податкової звітності розглянули у податковій

nus.in.ua, 10 січня 2017, 18:09
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Актуальні питання заповнення річної податкової звітності розглянули у податковій

Під час практикуму із підприємцями, які застосовують загальну систему оподаткування працівники Золочівського відділенняБуської ОДПІ роз’яснили порядок заповнення та подання річної звітності. Зокрема зазначили, що наказом Мінфіну України від 15.09.2016№ 821внесено зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи, яка запроваджена з 01 січня ц.р., а саме:

- кількість додатків зменшено з чотирьох до двох, в яких платники податків здійснюють розрахунок податкових зобов’язань з урахуванням понесених витрат: розрахунок інвестиційного прибутку (додаток Ф1) та розрахунок податкових зобов’язань самозайнятими особами (додаток Ф2);

- змінено порядок розрахунку податкових зобов’язань із доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, з урахуванням змін щодо порядку сплати авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб.

Фізособи-підприємці ( крім платників єдиного податку) з 01 січня 2016 року авансові платежі з ПДФО розраховували та сплачували згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня та до 20 жовтня). Авансовий платіж за 4-й календарний квартал не розраховується та не сплачується. Платник податків визначає суму податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, за результатами звітного (податкового) року в рядку 1.1 додатка Ф2, яка переноситься до графи 6 рядка 10.7 податкової декларації про майновий стан і доходи. У рядках 1.2–1.4 додатка Ф2зазначається сума сплачених авансових платежів із податку на доходи фізичних осіб; залишок суми ПДФО, що підлягає сплаті або поверненню з урахуванням сплачених авансових платежів.

Також в ході заходу платникам нагадали терміни подання звітності та сплати податку, зокрема, граничний термін подання декларації про майновий стан і доходидля підприємців та фізичних осіб, які проводять незалежну професійну діяльність і одночасно здійснюють підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування - 09 лютого 2017 року, термін сплати – 17 лютого 2017 року. Фізичним особам, які проводять незалежну професійну діяльність та отримують дохід виключно від незалежної професійної діяльності декларацію слід подати до 3 травня ц.р., а сплатити ПДФОдо 1 серпня 2017 року.

Крім цього, присутніх проінформували про розпочату з 1 січня 2017 рокукампанію декларування, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, та/або мають право подати декларації для отримання податкової знижки.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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