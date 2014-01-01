З 1 січня 2017 року змінено розмір мінімальної заробітної плати

nus.in.ua, 25 січня 2017, 19:18

Буська ОДПІ нагадує, що з 1 січня 2017 року статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» мінімальна заробітна плата встановлена у розмірі 3200 гривень. У погодинному розмірі - 19,34 гривні.

Звертаємо увагу, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.

Наголошуємо, отримання заробітної плати в «конвертах» – це відсутність соціальних гарантій, передбачених для працівників, зокрема:

• права на відпустку, у т. ч. у зв’язку з вагітністю і пологами;

• права на оплату листка непрацездатності;

• права не працювати у вихідний чи святковий день;

• права на виплату вихідної допомоги при звільненні з роботи;

• права на призначення пенсійного забезпечення залежно від страхового стажу;

• права на збільшений розмір допомоги з безробіття відповідно до заробітку за останнім місцем роботи;

• права на допомогу у разі отримання травми на виробництві тощо.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ