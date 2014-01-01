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З 1 грудня 2016 року збільшено мінімальну заробітну плату

nus.in.ua, 2 грудня 2016, 22:10
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З 1 грудня 2016 року збільшено мінімальну заробітну плату

Буська ОДПІ нагадує, що згідно з Законом України від 25 грудня 2015 року № 928-VІІІ «Про Державний бюджет України на 2016 рік» з 1 грудня 2016 року мінімальна заробітна плата становить у місячному розмірі 1600 гривень, у погодинному - 9,59 гривні.

Також звертаємо увагу, що розмір мінімальної заробітної плати впливає на розрахунок єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. З 1 грудня розмір мінімального страхового внеску складає 352,00 грн. (1600 грн. х 22%).

Крім того, змінився максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески та становить 40000 грн. (1600 х 25 прожиткових мінімумів).

 

Cектор організації роботи БуськоїОДПІ

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