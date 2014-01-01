На сайті ДФС запрацювала альтернативна версія для людей з вадами зору та слуху

nus.in.ua, 19 січня 2017, 11:10

З початку 2017 року на веб-порталі ДФС України у тестовому режимі запрацювала альтернативна версія для людей з вадами зору та слуху. Для переходу до альтернативної версії на головній сторінці порталу розміщено відповідне гіпертекстове посилання.

Сервіс складається з трьох підсистем. Перша – це версія для людей з вадами зору. Користувач має можливість збільшувати розмір літер тексту та обирати кольорові пари для літер та фону (синій-білий, чорний-білий).

Друга підсистема розрахована для людей з вадами слуху. Так, в кожну сторінку сайту інтегровано звукові файли, які відтворюватимуть інформацію вказаних сторінок у вигляді синтезованого голосу для сприйняття користувачами Інтернет на слух.

Третя підсистема – це блок текстового відображення звукової інформації, який дозволятиме адміністраторам Сервісу, відповідно до прав доступу, публікувати стенограми матеріалів підрозділу веб-порталу ДФС «Медіа-центр-Відеогалерея».

Cектор організації роботи Буської ОДПІ