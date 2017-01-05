Компенсуєте витрати на пальне - сплатіть ПДФО та військовий збір
ДФС України листом від 05.01.2017 № 104/6/99-99-13-02-03-15 «Щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства» роз`яснює, що у разі якщо юридична особа компенсує своєму найманому працівникові вартість палива, використаного під час виконання трудових обов’язків, то сума зазначеної компенсації підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором як додаткове благо на підставі пп. «г» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу. При цьому така сума компенсації не є базою нарахування єдиного внеску.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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