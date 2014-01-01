Про особливості перебування неприбуткових підприємств у Реєстрі неприбуткових установ та організацій – на проведеній з

nus.in.ua, 7 жовтня 2016, 16:42

В Золочівському відділенні Буської ОДПІ відбуласьзустріч завідувача секторуподатків і зборів з юридичних осіб С. Рибася з неприбутковими підприємствами, установами та організаціями щодо приведення своїх установчих документів у відповідність до вимог ст.133 Податкового кодексу.

Посадовець зазначив, що до Реєстру неприбуткових установ та організацій включається неприбуткова організація, установчі документи якої одночасно відповідають вимогам підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу, зокрема:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Неприбуткові організації, що повідомлені про встановлення невідповідності установчих документів вимогам Кодексу зобов'язані:

- привести до 1 січня 2017 року свої установчі документи у відповідність до вимог, встановлених пунктом 133.4 статті 133 Кодексу;

- подати до 1 січня 2017 року контролюючому органу копії установчих документів, а для житлово-будівельних кооперативів - також завірені ними копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Також повідомив про зміну структури кодів ознаки неприбутковості, яка присвоюється за окремими групами підприємств, установ та організацій відповідно до підпункту 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 Кодексу (пункт 4 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, від 13 липня 2016 року N 440).

Cектор організації роботи Буської ОДПІ