Створення оптимальних умов для платників податків - тема проведеної зустрічі

nus.in.ua, 19 вересня 2016, 16:30

В Золочівському відділенні Буської ОДПІ відбулась зустріч керівника відділення Романа Дениса з представниками бізнесу та громадськості. Предметом зустрічі стало обговорення проекту податкової реформи та створення оптимальних умов для платників податків, стимулювання розвитку бізнесу.

Сьогодні фіскальна служба зацікавлена у зміцненні конструктивного діалогу з сумлінним бізнесом, який розвиває економіку, створює робочі місця, дбає про інвестиції і таким чином формує основну питому вагу податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів», - зазначив на початку зустрічі посадовець.

В ході заходу Р. Денис проінформував присутніх про стан надходження податків та зборів до бюджетів усіх рівнів за січень - серпень поточного року. Акцентував увагу на ключових змінах, запропонованих Мінфіном України в законопроекті податковоїреформи, зокрема, у частині адміністрування:

- нова структура ДФС: перевірочна робота на обласному рівні, районні податкові інспекції виконують винятково сервісні функції;

- план-графік документальних планових перевірок оприлюднюється на веб-сайті ДФС і публікується в офіційному виданні ДФС;

- рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу понад бюджетний рік приймається Мінфіном;

- запровадження повноцінного електронного кабінету платника податків;

— скасування необхідності надавати документальне підтвердження разом із наданням інформації на запит ДФС у ході зустрічної звірки;

— запровадження листування контролюючих органів із платниками податків, які подають звітність в електронній формі, винятково засобами електронного зв'язку;

— визначення переліку підстав для проведення фактичної перевірки при вчиненні порушення в минулому протягом 1 року;

— скасування права посадової (службової) особи контролюючого органу, яка проводить перевірку, отримувати від платника податків копії документів, що належать до предмета перевірки та інш.

Крім цього проінформовано про новації податкового законодавства, зокрема, про:

- затвердження нових форм реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису (наказ ІДД ДФС України від 10.08.2016№118, чинний з 05.09.2016),

- затвердження нової форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (наказ Мінфіну України від 17.06.2016 N553, чинний з 02.08. 2016),

- внесення змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (наказ Мінфіну України від 08.07.2016 N585, чинний з19.08.2016),

- оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року №49».

На думку учасників заходу, реформа податкової системи є вкрай важливою в умовах сьогодення та повинна забезпечити, перш за все, податкову стабільність, уникнення подвійного тлумачення Податкового кодексу, протиріч та непорозумінь у його застосуванні на практиці.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ