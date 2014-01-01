Про реалізацію прав людини - на проведеній зустрічі

nus.in.ua, 12 грудня 2016, 18:33

В рамках Всеукраїнського тижня права, який цьогоріч проходив з 5 по 9 грудня, фахівці Золочівського відділення Буської ОДПІ провели зустріч з платниками податків та громадськістю.

Присутні мали можливість отримати консультації з питань реалізації та захисту прав платників, порядку подання звернень, запитів, скарг, пропозицій, а також з питань трудового законодавства.

В ході заходу було висвітлено питання надання пільг по сплаті податків передбачених Податковим кодексом, умов надання податкової соціальної пільги та застосування права на податкову знижку. Крім того присутнім розповіли про порядок реєстрації громадянина суб’єктом господарювання, порядок ведення підприємницької діяльності та звітування, щодо можливостей використання електронних сервісів фіскальної служби, порядок отримання електронного ключа та перелік адміністративних послуг, що надаються платникам податків Центрами обслуговування платників.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ