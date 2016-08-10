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Про надання послуг платникам та про електронні сервіси - на проведеному

nus.in.ua, 22 вересня 2016, 21:43
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Про надання послуг платникам та про електронні сервіси - на проведеному

В Золочівському відділенні Буської ОДПІ відбулась зустріч з платниками податків, яку провели фахівці відділу обслуговування платників щодо надання послуг платникам та використання електронних сервісів ДФС України.

Завідувач сектору обслуговування платників Ірина Лазорчик детально розповіла присутнім про широкий спектр інформаційних, консультативних і адміністративних послуг для платників, що надаються Центром обслуговування платників інспекції. Також, враховуючи переваги електронного документообігу проінформувала про використання зареєстрованого в установленому порядку електронного цифрового підпису (ЕЦП). Одержати безкоштовно ключі ЕЦП можна у пунктах реєстрації користувачів акредитованого центру сертифікації ключів при ГУ ДФС у Львівській області. Звернула увагу на затвердження нових форм реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису відповідно до наказу ІДД ДФС України від 10.08.2016№118, який набрав чинності з 05.09.2016 року .

Крім цього, детально розповіла про функціонування електронних сервісів, зокрема, сервісу «Електронний кабінет платника»- подання податкової звітності в електронному вигляді; «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» - нормативні та інформаційні документи, письмові консультації, коментарі та пропозиції, актуальні запитання- відповіді з Бази знань; антикорупційний сервіс «Пульс»- можливість цілодобового повідомлення про неправомірні дії або бездіяльність працівників фіскальної служби.

Учасники зустрічі отримали кваліфіковані відповіді на cвої запитання.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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