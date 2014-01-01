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Правом на податкову знижку за наслідками 2015 року можна скористатися до кінця поточного року

nus.in.ua, 7 грудня 2016, 16:00
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Правом на податкову знижку за наслідками 2015 року можна скористатися до кінця поточного року

Буська ОДПІ нагадує, що для реалізації права на податкову знижку за 2015 рік платнику податків необхідно заповнити та подати до податкової інспекції за своєю податковою адресою (місцем проживання фізичної особи) податкову декларацію про майновий стан і доходи до кінця 2016 року.

У разі, якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

 

Cектор організації роботиБуської ОДПІ

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