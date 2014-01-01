Про перспективи декларування ПДВ у грудні поточного року – під час зустрічі

nus.in.ua, 5 грудня 2016, 15:42

В Золочівському відділенні Буської ОДПІ відбулась зустріч першого заступника начальника Буської ОДПІ Андрія Романіва з суб’єктами господарювання Золочівщини.

Під час зустрічі обговорювались актуальні питання, що виникають в процесі ведення діяльності та шляхи їх вирішення, запроваджені зміни податкового законодавства. Особливу увагу приділили перспективі декларування ПДВ у грудні поточного року та упередженню формування сумнівного податкового кредиту.

Виходячи з аналізу економічної діяльності підприємств та динаміки податкової віддачі, сторони обговорили причини та фактори, які негативно впливають на рівень сплати податків, звернули увагу на наявні ризики та відповідальність платників за несплату платежів у повному обсязі.

На завершення зустрічі А. Романів висловив подяку всім платникам, які своєчасно сплачують податки та забезпечують поповнення державної скарбниці.

Cектор організації роботи БуськоїОДПІ