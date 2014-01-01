Актуальні питання заповнення та подання звітності по єдиному внеску – на проведеному практикумі

nus.in.ua, 7 жовтня 2016, 16:48

В Золочівському відділенні Буської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській областіпроведено семінар-практикум з суб`єктами господарювання району щодо порядку заповнення та подання звітності по єдиному соціальному внеску, своєчасності сплати ЄВ та реєстрації на веб-порталі Пенсійного фонду України за участі завідувача сектору ведення електронних реєстрів та підтримки інформаційно-аналітичних систем Золочівського об`єднаного управління Пенсійного фонду України Ірини Малькевич, завідувача сектору обслуговування платників Золочівського відділення Буської ОДПІ Ірини Лазорчик та завідувача сектору податків і зборів з фізичних осіб Золочівського відділення Буської ОДПІ Олега Сембая.

Найбільш актуальною темою для обговорення стало коректне зарахування страхового стажу найманим працівникам, своєчасність та сплата ЄВ, виправлення звітів, які є в статусі «Помилка завантаження». Також розглянуто проблемні питання, які виникають при заповненні звітності.

І. Малькевич проінформувалапро можливість зареєструватися на веб–порталі Пенсійного фонду України. Саме в такий спосіб зареєстрована на порталі застрахована особа (працівник), може отримувати щомісяця на свою електронну скриньку дані з системи персоніфікованого обліку, що дасть їй можливість контролювати дії свого роботодавця. А зареєстрований на порталі страхувальник (роботодавець) зможе отримувати виписки з даними про стан розрахунків, контролювати надходження коштів, звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску та виникнення заборгованості з його сплати.

Працівники фіскальної служби нагадали про функціонування електронних сервісів ДФС, зокрема « Електронного кабінету платника».

На завершення заходу присутнім надано вичерпні відповіді на поставлені запитання.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ