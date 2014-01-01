До уваги платників податків!

nus.in.ua, 12 вересня 2016, 12:46

Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про графік проведення семінарів – практикумів та «гарячих ліній» у вересні 2016 року:

- 14 вересня 2016 року з 10 год. до 11 год. за телефоном (03-263) 2-24-76 щодо особливостей застосування податкової соціальної пільги відповідатиме завідувач сектору оподаткування податків і зборів з фізичних осіб Перемишлянського відділення Буської ОДПІ Кисіль Г.М.,

- 14 вересня 2016 року з 11 год. до 12 год. в приміщенні Перемишлянського відділення Буської ОДПІ ( актовий зал) відбудеться практикум на тему: «Особливості заповнення податкової звітності з ПДВ»,

- 15 вересня 2016 року з 11 год. до 12 год. в приміщенні Золочівського відділення Буської ОДПІ ( громадська приймальня ) відбудеться практикум на тему: «Особливості заповнення податкової звітності з ПДВ»,

-16 вересня 2016 року з 10 год. до 11 год. за телефоном (03-265) 4-32-13 щодо особливостей вирахування ПДВ відповідатиме завідувач сектору оподаткування податків і зборів з юридичних осіб Золочівського відділення Буської ОДПІ Рибась С.О.