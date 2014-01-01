До уваги платників податків!
Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про графік проведення семінарів – практикумів та «гарячих ліній» у вересні 2016 року:
- 14 вересня 2016 року з 10 год. до 11 год. за телефоном (03-263) 2-24-76 щодо особливостей застосування податкової соціальної пільги відповідатиме завідувач сектору оподаткування податків і зборів з фізичних осіб Перемишлянського відділення Буської ОДПІ Кисіль Г.М.,
- 14 вересня 2016 року з 11 год. до 12 год. в приміщенні Перемишлянського відділення Буської ОДПІ ( актовий зал) відбудеться практикум на тему: «Особливості заповнення податкової звітності з ПДВ»,
- 15 вересня 2016 року з 11 год. до 12 год. в приміщенні Золочівського відділення Буської ОДПІ ( громадська приймальня ) відбудеться практикум на тему: «Особливості заповнення податкової звітності з ПДВ»,
-16 вересня 2016 року з 10 год. до 11 год. за телефоном (03-265) 4-32-13 щодо особливостей вирахування ПДВ відповідатиме завідувач сектору оподаткування податків і зборів з юридичних осіб Золочівського відділення Буської ОДПІ Рибась С.О.
Cектор організації роботиБуської ОДПІ
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