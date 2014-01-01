10 жовтня – граничний термін подання «алкогольної» та «тютюнової» звітності
БуськаОДПІ звертає увагу продавців алкоголю та тютюну, що 10 жовтня – останній термін подання Звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (1-РА) та Звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (1-РТ). Загалом граничним терміном подання зазначених звітів є дев‘яте жовтня. Проте, оскільки, закінчення строку подання звітності припадає на вихідний, то останній день подання «алкогольної» та «тютюнової» звітності переноситься на 10 жовтня 2016 року.
Також, нагадуємо, що з метою створення комфортних умов для платників в електронному сервісі «Електронний кабінет платника» було доопрацьовано режим «Введення звітності» в частині надання можливості платникам підготувати, заповнити та надіслати Звіти 1-РА та 1-РТ. Вхід до оновленого кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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