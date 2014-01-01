Нові можливості електронного сервісу «Електронний кабінет платника»

nus.in.ua, 20 вересня 2016, 21:38

З метою створення комфортних умов для платників в електронному сервісі «Електронний кабінет платника» (оновлена версія) доопрацьовано режим «Введення звітності» в частині надання можливості платникам підготувати, заповнити та надіслати Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (форма 1-РА (місячна)) та Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (форма 1-РТ (місячна)).

Заповнення форм звітів здійснюється з використанням кодів продукції та кодів адміністративно-територіальних одиниць відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення».

Звіт за формою 1-РА складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Звіт за формою 1-РТ складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за місцем реєстрації суб’єкта господарювання.

Нагадуємо, що вхід до оновленого кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.

Вхід до особистого кабінету здійснюється при наявності електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП), зокрема безкоштовно ЕЦП можна отримати в АЦСК Інформаційно - довідкового департаменту ДФС (http://acskidd.gov.ua/).

Cектор організації роботи Буської ОДПІ