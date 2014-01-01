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Зустріч із студентами у фіскальній службі

nus.in.ua, 3 жовтня 2016, 16:44
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Зустріч із студентами у фіскальній службі

Нещодавно студенти економічного факультету Золочівського коледжу Львівського національного університету завітали до Центру обслуговування платників Золочівського відділення Буської ОДПІ.

Зустрілась з майбутніми бухгалтерами провела завідувач сектору обслуговування платників Ірина Лазорчик, яка розповіла про роботу фіскальної служби, її функції, завданнята сучасні сервіси. Під час спілкування зі студентами посадовиця підкреслила, що у Центрі обслуговування платників створено максимум зручностей для платників: консультації фахівців, швидке обслуговування, кваліфікована допомога.

Студенти мали можливість ознайомитися зі структурними підрозділами інспекції, зразками податкових документів та наглядно побачити клопітку роботу працівників контролюючого органу з платниками податків.

І.Лазорчикнаголосила на важливості виховання податкової культури у платників податків та встановлення з ними дійсно партнерських відносин, а також зазначила, що для роботи в контролюючих органах у молоді повинні бути не тільки фахові знання, але й високі морально-етичні якості.

Наприкінці зустрічі студенти висловили подяку за цікаву лекцію та виявили бажання на подальше спілкування в такому ж форматі.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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