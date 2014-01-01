Зустріч із студентами у фіскальній службі
Нещодавно студенти економічного факультету Золочівського коледжу Львівського національного університету завітали до Центру обслуговування платників Золочівського відділення Буської ОДПІ.
Зустрілась з майбутніми бухгалтерами провела завідувач сектору обслуговування платників Ірина Лазорчик, яка розповіла про роботу фіскальної служби, її функції, завданнята сучасні сервіси. Під час спілкування зі студентами посадовиця підкреслила, що у Центрі обслуговування платників створено максимум зручностей для платників: консультації фахівців, швидке обслуговування, кваліфікована допомога.
Студенти мали можливість ознайомитися зі структурними підрозділами інспекції, зразками податкових документів та наглядно побачити клопітку роботу працівників контролюючого органу з платниками податків.
І.Лазорчикнаголосила на важливості виховання податкової культури у платників податків та встановлення з ними дійсно партнерських відносин, а також зазначила, що для роботи в контролюючих органах у молоді повинні бути не тільки фахові знання, але й високі морально-етичні якості.
Наприкінці зустрічі студенти висловили подяку за цікаву лекцію та виявили бажання на подальше спілкування в такому ж форматі.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
Читайте також
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.