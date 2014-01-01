Телефонуйте на «гарячі лінії»
Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія» :
- 05 жовтня 2016 року з 11 до 12 год. – про особливості обліку платників відповідатиме ГДІ сектору обслуговування платників Золочівського відділенняБуської ОДПІ Сютрик Ірина Володимирівна. Телефон „гарячої лінії” (265) 7-10-34,
- 07 жовтня 2016 року з 11 до 12 год. – про актуальні питання оподаткування податком на прибуток та єдиним податком відповідатиме ГДРІ сектору податків і зборів з юридичних осіб Золочівського відділенняБуської ОДПІ Тимура Леся Іванівна. Телефон „гарячої лінії” (265) 4 -32 -13,
- 07 жовтня 2016 року з 10 год. до 11 год. за телефоном (03-263) 2-16-72 з платниками податків спілкуватиметься завідувач сектору податків і зборів з юридичних осіб Перемишлянського відділення Буської ОДПІ Лісовська Ольга Богданівна щодо змін у податковому законодавстві.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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