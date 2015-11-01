Наш дім – це і коридор, і подвір'я, і вулиця, на якій ми живемо

nus.in.ua, 18 жовтня 2018, 15:11

Позитивні зміни у житловій сфері можуть відбутися тільки при умові перетворення власників квартир на свідомих співвласників спільного майна та волі і бажання до прийняття ними відповідальних рішень для забезпечення ефективного управління спільною власністю.

Минулого тижня Львів приймав уже дев’ятий Всеукраїнський форум керівників об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Колись ОСББ вважали ледь не екзотикою, а зараз уже всі розуміють, що результат господарської діяльності таких об’єднань очевидний буквально за рік роботи. Зараз в Україні справжній бум створення ОСББ. Якщо в 2015 році їх було близько 13 тисяч, то зараз їх уже 30 тисяч. Але не всі міста хочуть ефективних змін на краще.

Перед присутніми виступив директор КУ «Інституту міста» Олександр Кобзарєв:

«Сьогодні ОСББ – це такий впевнений рух людей, які мають вже доведені успіхи, доведені перемоги, які можуть похвалитися тим, що середній рівень обслуговування, який забезпечується в будинках ОСББ, кращий, ніж середній рівень, який забезпечують традиційні ЖЕКи, традиційні комунальні підприємства. І це тому, що власники усвідомлюють свою відповідальність, беруться за організацію обслуговування свого будинку. А як відомо, ніхто краще, ніж сам власник, не подбає про своє майно.

Як зауважила депутат Львівської міської ради від «Об’єднання «Самопоміч» Любов Давидович, у Львові одними з перших зрозуміли, що наш дім починається не з порогу квартири – це і коридор, і подвір’я, і вулиця, на якій ми живемо: «Ефективніше та швидше змінити на краще будинок, двір, район, місто і, зрештою, країну – легше, створивши ОСББ. У нас є багато створених ОСББ і в нас немає таких проблем, як сьогодні виступає Харків, Одеса, що у них приймаються рішення на рівні депутатського корпусу – знищуються, виводяться ОСББ, зовсім анулюються. Люди прийшли з болем сьогодні і кричать, і просять допомоги. Ми разом будемо також це вирішувати, звичайно, в правовому полі. Але ми бачимо наскільки дійсно ми є передовиками, в авангарді, тому що в нас, навпаки, у Львові заохочуємо людей, щоб створювати ОСББ, ми надаємо допомогу, ми створюємо програми».

В авангарді створення ОСББ стояв Золочів, де процес активного створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків розпочато ще в середині 90-х років минулого століття.

Міський голова Золочева Ігор Гриньків презентував присутнім історію успіху ОСББ Золочева:

«Мешканці багатоповерхівок міста Золочів надзвичайно активні, у тому числі у питаннях енергоефективності. У 60% будинків житлового фонду міста створено ОСББ, це більше 150 будинків. У 2015–2017 роках в рамках проекту ООН впроваджено 23 проекти з енергоефективності в ОСББ на суму 8,2 млн. гривень. Наразі місто піднімає питання про започаткування довготривалої підтримки ОСББ при утепленні через механізм співфінансування «теплих кредитів». Міські депутати прийняли програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Маємо угоду з Держенергоефективності. Безперечно, ОСББ міста будуть у виграші від подвійної підтримки при утепленні. Як показує практика, участь ОСББ у державній та місцевій програмі «теплих кредитів» дозволяє суттєво заощадити, в першу чергу, під час впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхівці. Після утеплення в оселях буде затишно та тепло, родини значно менше сплачуватимуть за комунальні послуги, а квартири навіть зростуть у ціні. Міська влада широко популяризує переваги здійснення енергоощадних заходів у будинках і залучає до цих інформаційних кампаній ресурсні центри підтримки ОСББ та інші громадські об’єднання».

Аби ще ефективніше управляти житловим фондом, керівники ОСББ і зібралися на дев’ятому форумі, під час якого штудіювали новий закон про житлово-комунальне господарство та радилися як далі керувати об’єднаннями, оскільки держава постійно вводить нові закони. Одним із нововведень є створення фонду енергоефективності, який мав би з часом замінити програму теплих кредитів.

У роботі форуму взяла участь народний депутат України від Об’єднання «Самопоміч» Альона Бабак: «Рекомендували уряду на певний час залишити програму «теплих кредитів» для кредитування маленьких за розмірів програм, проектів, щоб люди набули досвід прийняття загальних рішень, підготовки заявок і взагалі усунули отой бар’єр страху, що вони раптом візьмуть кредит і не зможуть його погасити. Тому саме дві паралельні програми малих кредитів через програму «теплих кредитів» і великих кредитів на великі заходи з термомодернізації через фонд енергоефективності, я вважаю, повинні працювати і надалі».

ОСББ – ключовий партнер держави у впровадженні реформи житлово-комунального господарства та енергоефективності.

Саме тому, цьогорічна програма форуму у Львові мала так багато панельних дискусій за вищезгаданими темами.

