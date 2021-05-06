У Золочеві поліцейські врятували місцеву мешканку, в якої через спеку стався гіпертонічний криз



Правоохоронці та медики Нацгвардії надали 53-річній мешканці Золочева невідкладну допомогу і викликали «швидку» - зараз її здоров’ю та життю нічого не загрожує.Про це йдеться у повідомленні Поліції Львівської області.

1 липня, близько 11.00, на одній із центральних вулиць міста дві співробітниці сектору моніторингу Золочівського районного відділу поліції помітили жінку, яка скаржилася на погане самопочуття.

Часу на роздуми не залишалось, тож поліцейські негайно почали надавати допомогу - відвели жінку в тінь, допомогли присісти на лавку, дали попити води та викликали «швидку.

Неподалік місця події поліцейські побачили медиків Навчального центру НГУ та покликали їх на допомогу. Завдяки швидкій реакції правоохоронців та злагодженим діям медиків Нацгвардії їй будо надано невідкладну допомогу. Поліцейські дочекалися приїзду бригади швидкої медичної допомоги та передали їм потерпілу - лікарі діагностували у пацієнтки гіпертонічних криз та доправили її до лікарні.

Зараз її здоров’ю та життю нічого не загрожує.