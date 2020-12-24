Такі бажані перемоги

Нещодавно відбулась відкрита першість Територіальної організації ВФСТ КОЛОС дзюдо серед юнаків та дівчат 2006–2007 року народження, де взяли участь дзюдоїсти нашої ДЮСШ. У змаганнях брало участь 5 районів та місто Львів. Наші дзюдоїсти у своїх вагових категоріях вибороли такі місця: в. г. до 81 кг ІІ місце – Ростислав Трач; в. г. до 60 кг ІІ місце – Михайло Гуменюк; в. г. до 34 кг І місце – Богуслав Городенчук; в. г. до 57 кг ІІ місце – Анна Пасюкевич; в. г. до 63 кг ІІІ місце – Надія Квасниця.

Готували учасників змагань тренери ДЮСШ: О. Тараканов та Б. Довгань.