Спорт
11:17, 11 березня 2021
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Такі бажані перемоги

Такі бажані перемоги
Gazeta
Фото: НУС
Нещодавно відбулась відкрита першість Територіальної організації ВФСТ КОЛОС дзюдо серед юнаків та дівчат 2006–2007 року народження, де взяли участь дзюдоїсти нашої ДЮСШ. У змаганнях брало участь 5 районів та місто Львів. Наші дзюдоїсти у своїх вагових категоріях вибороли такі місця: в. г. до 81 кг ІІ місце – Ростислав Трач; в. г. до 60 кг ІІ місце – Михайло Гуменюк; в. г. до 34 кг І місце – Богуслав Городенчук; в. г. до 57 кг ІІ місце – Анна Пасюкевич; в. г. до 63 кг ІІІ місце – Надія Квасниця.
Готували учасників змагань тренери ДЮСШ: О. Тараканов та Б. Довгань.
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