Новини Золочівщини
18:49, 24 грудня 2020
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Перемога – найкращий подарунок від Святого Миколая

Перемога – найкращий подарунок від Святого Миколая
Gazeta
Фото: НУС
18 грудня 2020 року в Тернополі проходив міжобласний турнір з боротьби дзюдо, присвячений Дню Святого Миколая, який організувала Тернопільська федерація боротьби дзюдо.
У турнірі взяли участь понад двісті учасників з Львівської, Івано-франківської та Тернопільської областей.
Вдало виступили на цьому турнірі вихованці Золочівської ДЮСШ: Бойко Олексій посів два перших місця у двох вагових категоріях (до 30 та 32кг); Новацький Максим (до 34 кг), Тимощук Арсен (до 32 кг) та Матушевський Денис (до 42 кг) посіли перші місця у своїх вагових категоріях; Городенчук Богуслав (до 32 кг) – 2 місце; Лець Артур (до 38 кг), Гуменюк Михайло (до 60 кг), Ковбаса Роман (до 62 кг) та Новік Соломія (до 56 кг) – 3 місце .
Всі призери та переможці змагань нагороджені кубками, медалями та грамотами організаторів змагань.
Особлива подяка Тернопільській федерації боротьби дзюдо за відмінну організацію та проведення змагань.
Підготували команду до змагань тренери-викладачі відділення дзюдо Золочівської ДЮСШ Б. М. Довгань та О. М.Тараканов.
Петро Черниш, заступник директора Золочівської ДЮСШ
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