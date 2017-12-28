Перемога – найкращий подарунок від Святого Миколая

18 грудня 2020 року в Тернополі проходив міжобласний турнір з боротьби дзюдо, присвячений Дню Святого Миколая, який організувала Тернопільська федерація боротьби дзюдо.

У турнірі взяли участь понад двісті учасників з Львівської, Івано-франківської та Тернопільської областей.

Вдало виступили на цьому турнірі вихованці Золочівської ДЮСШ: Бойко Олексій посів два перших місця у двох вагових категоріях (до 30 та 32кг); Новацький Максим (до 34 кг), Тимощук Арсен (до 32 кг) та Матушевський Денис (до 42 кг) посіли перші місця у своїх вагових категоріях; Городенчук Богуслав (до 32 кг) – 2 місце; Лець Артур (до 38 кг), Гуменюк Михайло (до 60 кг), Ковбаса Роман (до 62 кг) та Новік Соломія (до 56 кг) – 3 місце .

Всі призери та переможці змагань нагороджені кубками, медалями та грамотами організаторів змагань.

Особлива подяка Тернопільській федерації боротьби дзюдо за відмінну організацію та проведення змагань.

Підготували команду до змагань тренери-викладачі відділення дзюдо Золочівської ДЮСШ Б. М. Довгань та О. М.Тараканов.

Петро Черниш, заступник директора Золочівської ДЮСШ