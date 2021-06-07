Оголошення 15:34, 27 липня 2021 94 0 На постійну роботу запрошуємо Gazeta Фото: НУС На постійну роботу запрошуємо кухарів, помічників кухаря, офіціантів. Тел. 067-6818998. Ctrl Enter Помітили помИлку Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter Читати пізніше Коментувати (0) 0 1 2 3 4 5 Читайте також: ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ водія-експедитора. ЗДАЮТЬСЯ в оренду гаражі 07.06.21, Оголошення Запрошуємо на роботу 24.03.21, Оголошення ЗАПРОШУЄМО ГРОМАДСЬКІСТЬ НА ПОЗАЧЕРГОВУ СЕСІЮ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 18.05.18, Новини Золочівщини Шукаємо на постійну роботу в Прагу: 12.07.16, Новини Золочівщини