Оголошення
15:34, 27 липня 2021
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На постійну роботу запрошуємо

На постійну роботу запрошуємо
Gazeta
Фото: НУС
На постійну роботу запрошуємо кухарів, помічників кухаря, офіціантів.
Тел. 067-6818998.
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