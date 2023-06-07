Новини Золочівщини
14:41, 07 червня 2024
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У Золочеві вшанували пам'ять Маркіяна Шашкевича

У Золочеві вшанували пам'ять Маркіяна Шашкевича
Gazeta
Фото: НУС
Сьогодні вшановуємо пам'ять великого поета і патріота, людини високої культури та громадянської мужності, палкого борця за відродження української мови.
7 червня відзначаємо чергову річницю від дня смерті письменника, засновника «Руської трійці» Маркіяна Шашкевича.
У Золочеві вшанували пам'ять Маркіяна Шашкевича
У Золочеві вшанували пам'ять Маркіяна Шашкевича
У Золочеві вшанували пам'ять Маркіяна Шашкевича
У Золочеві вшанували пам'ять Маркіяна Шашкевича

Представники влади, спільнота громади взяли участь у церемонії покладання квітів до пам'ятника о. Маркіяна Шашкевича.
Допоки живе пам'ять, доти живе слава, наука і настанови Маркіяна Шашкевича. Ми щаслива нація, адже ми народилися на одній землі із ним. Пишаємося тим, що можемо слідувати за його ідеєю. Шашкевич своїм альманахом, службами у церкві українською заповів нам бути українцями. Він заповів нам знати своє українське слово, любити свою українську книгу і співати своєю мовою.
Фото Леся Горгота
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