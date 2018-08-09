У Золочеві вшанували пам'ять Маркіяна Шашкевича

Довідково: Маркіян Семенович Шашкевич народився 6 листопада 1811 року в селі Підлісся Золочівського повіту на Львівщині в сім’ї священника. Початкову освіту здобув у дяка, потім навчався в Золочівській німецькій школі, у Львівські та Бережанській гімназіях.З 1829 року юнак навчається у Львівській духовній семінарії і водночас є слухачем філософського відділу університету. Але традиційна наука не цікавила його. Я. Головацький згадував пізніше: «Він все тужив за чимось, чого в школах не вчили, чого не знаходив ні в старих, ні в нових словесностях». У гімназійний період Маркіян почав писати вірші.21 лютого 1831 року Шашкевича було виключено з семінарії за порушення семінарського режиму й «вільнодумство». Розгніваний батько відмовився від сина. Тому Маркіян залишити у Львові в дядька по матері Захара Авдиковського. У ці роки Шашкевич активно займається самоосвітою. Читає все, що стосується слов’янських культур, знайомиться з «Енеїдою» І. Котляревського, граматикою О. Павловського, зі збіркою народних пісень М. Максимовича.1833 року помер батько Шашкевича, треба було дбати про сім’ю. Він знову поступив у семінарію і потім (1838) став священником у селі.На літературну ниву Шашкевич вступив 1835 року, надрукувавши у Львові оду до Цісаря Франца І «Голос галичан». Наступного року вийшла в Перемишлі польською мовою полемічна брошура Шашкевича «Азбука і абецадло». Це була відповідь патріота на намагання української шляхти ввести в українську мову польську абетку. Маркіяну Шашкевичу належать понад тридцять віршів, незавершена поема «Перекинчик бісурманський», казка «Олена», переспіви та переклади з давньоруської, чеської, сербської, польської та грецької. Дбаючи про розвиток народної освіти поводир «Руської трійці» склав 1836 року першу «Читанку» українською мовою. Незважаючи на настійну потребу для дітей, її вороже зустріла цензура. Тільки 1850 року «Читанку» видав у Львові Яків Головацький і відтоді вона з успіхом використовувалась в початкових школах Галичини.Матеріальні нестатки, постійне цькування властей вкрай погіршили здоров’я Шашкевича (з студентських років він хворів на сухоти). 1842 року поет перебрався до Новосілок Новиомилятинського району й остаточно занедужав. Смерть молодшого сина спричинила в нього тяжкі переживання і сприяла загостренню туберкульозу. Втратив зір і слух, паралізований він ще кілька місяців страждав. 7 червня 1843 року Маркіян Шашкевич помер.Для нащадків не збереглося жодного прижиттєвого портрета Маркіяна Шашкевича. Його усний портрет подає Микола Устинович: «Шашкевич був середнього росту, тонкою будови і м’ягеньких рис лиця. Синє і сумне є око, юно русе волосся і ніжність постави надали його подобі щось дівочого. Високе його чоло було уже в молоді роки пописане плужком глибоких думок... На лиці одбивалась якась-то тужливість і терпіння...»В особі Шашкевича в українську літературу ввійшов талановитий поет, перекладач, патріот, гуманіст, людина високою культури й громадянської мужності. Провідний мотив Шашкевичевої творчості - заклик до національного єднання на демократичній основі, ідея захисту рідної мови, культури. Маркіян Шашкевич справедливо вважався одним із основоположників громадянської лірики в українській літературі. Тема національного відродження органічно єдналася у нього із закликом до боротьби проти суспільної реакції.