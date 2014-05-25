Товариство з обмеженою відповідальністю «Княжі Лани» повідомляє громадян про проведення авіаційного обробітку кукурудзи на території Єлиховецької, Червоненської, Гончарівської, Княжівської, Куровицької, Підлипецької, Скварявської, Ясеновецької, Словітської сільських рад.

Авіаобробіток буде проводитися у період із 17 до 25 липня включно за сприятливих погодних умов у ранковий час з 5-ї до 7-ї год. та у вечірній час із 18-ї год.

Під час обробітку буде застосовуватися препарат, який включений до Державного реєструпестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Цей препарат нешкідливий для теплокровних та бджіл.

При цьому повідомляємо про заборону ближче 1 км від місця авіаобробок здійснювати інші сільськогосподарські роботи, випасати худобу та про необхідність вивозу пасік в інші місця медозбору, на відстані 5 км від місць проведення авіаційних обробок на період до 5 днів.

Заздалегідь дякуємо за розуміння.