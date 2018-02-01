Про діяльність Інклюзивно-ресурсного центру

Розмовляла Вероніка Ващак,

студентка І курсу журналістики Тернопільського Національного Педагогічного Університету

імені Володимира Гнатюка



– До основних завдань ІРЦ належать:Проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб;Надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи;Консультування батьків, інших законних представників особи з особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку;Надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг дітям з особливими освітніми потребами;Визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі);Визначення рівня підтримки особи з особливими освітніми потребами в закладі освіти;Надання консультативної, психологічної допомоги батькам, іншим законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо організації їх навчання і виховання;Інформування громади про діяльність ІРЦ та взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями тощо.При зверненні батьків, або інших законних представників особи з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсний центр, фахівці проводять комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дітей з метою визначення їх особливих освітніх потреб за участю батьків (одного з батьків) або законних представників дитини. Під час карантинних обмежень та під час воєнного стану, батьки чи законні представники дитини можуть подати заяву на проходження комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини у режимі онлайн. Для цього їм необхідно зареєструватися на Порталі ІРЦ.Комплексна оцінка проводиться фахівцями ІРЦ індивідуально за напрямами:– оцінка фізичного розвитку особи;– оцінка мовленнєвого розвитку особи;– оцінка когнітивної сфери особи;– оцінка емоційно-вольової сфери особи;– оцінка освітньої діяльності особи.– На сьогодні комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Золочівської міської ради надає допомогу дітям, які були змушені переселитися, рятуючись від російських агресорів. З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, фахівці ІРЦ надавали консультації батькам та дітям, котрі перебували в стані стресу, паніки та невизначеності під час військового конфлікту, у телефонному режимі. Після того, як внутрішньо переміщені особи були заселені у заклади загальної середньої освіти та дошкільної освіти Золочівської громади, фахівці почали відвідувати їх та пропонувати свої послуги (індивідуальні консультації батькам та дітям, рекомендації для батьків осіб з ООП, групові заняття з дітьми, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття в ІРЦ, проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини).Фахівцями інклюзивно-ресурсного центру надано психологічну допомогу та рекомендаціїщодо розвитку дітей в умовах військового конфлікту 21 особі з числа внутрішньо переміщених осіб. Послугами охоплено також 28 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб (надано кваліфіковану підтримку та допомогу, індивідуальні психологічні консультації, проведено групові заняття).– На обліку в Інклюзивно-ресурсному центрі перебувають діти віком від 0 до 18 років, загалом 12 тисяч осіб з різноманітними нозологіями: затримка психічного розвитку, порушення слуху, порушення зору, порушення опорно-рухового апарату, інтелектуальні порушення різного ступеня, розлади аутистичного спектра. Також є багато діток, у яких спостерігаються комплекс порушень або складні порушення розвитку. Переважно усі ці дітки також є немовленнєві, які потребують додаткової корекції мовлення з вчителем-логопедом. Ми обслуговуємо дітей з особливими освітніми потребами трьох територіальних громад: Золочівської, Поморянської та Глинянської.– В ІРЦ налагоджена тісна співпраця з медичними працівниками, зокрема з дитячими психіатрами, які також рекомендують усім немовленнєвим дітям відвідувати заняття практичного психолога, вчителя-логопеда та вчителя-реабілітолога. В КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Золочівської міської ради працює директор та 5 фахівців (3 з кваліфікацією практичний психолог, 1 фахівець з кваліфікацією реабілітолог та 1 фахівець з кваліфікацією логопед).12 дітей з особливими освітніми потребами відвідують психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття фахівців в інклюзивно-ресурсному центрі.Постійно проводиться консультативна робота з батьками або законними представниками дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів. Надається консультативна та психологічна допомога батькам з метою формування позитивної мотивації та динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами.