Новини Золочівщини
12:27, 23 червня 2022
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Про діяльність Інклюзивно-ресурсного центру

Про діяльність Інклюзивно-ресурсного центру
Gazeta
Фото: НУС
Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області функціонує з 16 квітня 2019 року. Центр забезпечує право дітей з ООП на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти в тому числі і професійно-технічної освіти. ІРЦ провадить діяльність з урахуванням принципів поваги та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступності освітніх послуг з раннього віку, міжвідомчої співпраці.
Про деякі аспекти діяльності Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Золочівської міської ради розповідає Ліана Миколаївна Реплянська – директор «Інклюзивного-ресурсного центру» Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області:
– До основних завдань ІРЦ належать:
Проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб;
Надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи;
Консультування батьків, інших законних представників особи з особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку;
Надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг дітям з особливими освітніми потребами;
Визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі);
Визначення рівня підтримки особи з особливими освітніми потребами в закладі освіти;
Надання консультативної, психологічної допомоги батькам, іншим законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо організації їх навчання і виховання;
Інформування громади про діяльність ІРЦ та взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями тощо.
Про діяльність Інклюзивно-ресурсного центру
Про діяльність Інклюзивно-ресурсного центру

При зверненні батьків, або інших законних представників особи з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсний центр, фахівці проводять комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дітей з метою визначення їх особливих освітніх потреб за участю батьків (одного з батьків) або законних представників дитини. Під час карантинних обмежень та під час воєнного стану, батьки чи законні представники дитини можуть подати заяву на проходження комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини у режимі онлайн. Для цього їм необхідно зареєструватися на Порталі ІРЦ.
Комплексна оцінка проводиться фахівцями ІРЦ індивідуально за напрямами:
– оцінка фізичного розвитку особи;
– оцінка мовленнєвого розвитку особи;
– оцінка когнітивної сфери особи;
– оцінка емоційно-вольової сфери особи;
– оцінка освітньої діяльності особи.
– Чи надає центр допомогу особам, які були вимушено переселені?
– На сьогодні комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Золочівської міської ради надає допомогу дітям, які були змушені переселитися, рятуючись від російських агресорів. З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, фахівці ІРЦ надавали консультації батькам та дітям, котрі перебували в стані стресу, паніки та невизначеності під час військового конфлікту, у телефонному режимі. Після того, як внутрішньо переміщені особи були заселені у заклади загальної середньої освіти та дошкільної освіти Золочівської громади, фахівці почали відвідувати їх та пропонувати свої послуги (індивідуальні консультації батькам та дітям, рекомендації для батьків осіб з ООП, групові заняття з дітьми, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття в ІРЦ, проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини).
Фахівцями інклюзивно-ресурсного центру надано психологічну допомогу та рекомендації
щодо розвитку дітей в умовах військового конфлікту 21 особі з числа внутрішньо переміщених осіб. Послугами охоплено також 28 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб (надано кваліфіковану підтримку та допомогу, індивідуальні психологічні консультації, проведено групові заняття).
– Які діти перебувають на обліку?
– На обліку в Інклюзивно-ресурсному центрі перебувають діти віком від 0 до 18 років, загалом 12 тисяч осіб з різноманітними нозологіями: затримка психічного розвитку, порушення слуху, порушення зору, порушення опорно-рухового апарату, інтелектуальні порушення різного ступеня, розлади аутистичного спектра. Також є багато діток, у яких спостерігаються комплекс порушень або складні порушення розвитку. Переважно усі ці дітки також є немовленнєві, які потребують додаткової корекції мовлення з вчителем-логопедом. Ми обслуговуємо дітей з особливими освітніми потребами трьох територіальних громад: Золочівської, Поморянської та Глинянської.
– Які фахівці працюють у центрі? Чи надає центр психологічну допомогу?
– В ІРЦ налагоджена тісна співпраця з медичними працівниками, зокрема з дитячими психіатрами, які також рекомендують усім немовленнєвим дітям відвідувати заняття практичного психолога, вчителя-логопеда та вчителя-реабілітолога. В КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Золочівської міської ради працює директор та 5 фахівців (3 з кваліфікацією практичний психолог, 1 фахівець з кваліфікацією реабілітолог та 1 фахівець з кваліфікацією логопед).
12 дітей з особливими освітніми потребами відвідують психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття фахівців в інклюзивно-ресурсному центрі.
Постійно проводиться консультативна робота з батьками або законними представниками дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів. Надається консультативна та психологічна допомога батькам з метою формування позитивної мотивації та динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами.


Розмовляла Вероніка Ващак,
студентка І курсу журналістики Тернопільського Національного Педагогічного Університету
імені Володимира Гнатюка
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