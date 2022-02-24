Новини Золочівщини
16:40, 24 лютого 2023
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Сьогодні у Золочівській громаді молились за мир та перемогу українського народу над ворогом

Сьогодні у Золочівській громаді молились за мир та перемогу українського народу над ворогом
Gazeta
Фото: НУС
Рік тому 24 лютого 2022 року о 3:40 ранку росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Приблизно о 5:00 ранку президент фр Володимир Путін оголосив про так звану «спеціальну воєнну операцію» для «демілітаризації та денацифікації України». Вже за кілька хвилин почалися ракетні удари неподалік Києва та по всій території України.
Сьогодні у Золочівській громаді молились за мир та перемогу українського народу над ворогом
Сьогодні у Золочівській громаді молились за мир та перемогу українського народу над ворогом

Сьогодні — річниця початку повномасштабної війни, в якій ми обов'язково переможемо. Цей рік став роком випробування, роком перемог та роком, який назавжди увійде до історії. Українці об’єднали вільний світ навколо розуміння, наскільки крихкою є свобода. Вони показали світові свою незламність, боротьбу за незалежність та непідкореність агресії.
Сьогодні у Золочівській громаді молились за мир та перемогу українського народу над ворогом.
Сьогодні у Золочівській громаді молились за мир та перемогу українського народу над ворогом
Сьогодні у Золочівській громаді молились за мир та перемогу українського народу над ворогом
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