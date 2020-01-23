Велике водосвяття – у Золочеві

Завершує різдвяно-новорічний цикл свято Водохреща, яке в народі має назву Йордан.Однією із головних традицій цього свята – водохресні купання в освяченій воді. Прийнято вважати, що такі занурення несуть в собі цілющі властивості, тобто можуть полегшити недугу або запобігти їй.Сьогодні на міському ставі відбулось Велике водосвяття. Священники Михайло Сукмановський та Юрій Галабуда освятили воду та поблагословили всіх присутніх на добрий рік.Різдвяні композиції, щедрівки та колядки у виконанні артистів Золочівського палацу культури та Навчального центру імені Василя Вишиваного НГУ створювали святкову атмосферу.Приємною несподіванкою стали привітання із міста Скадовська. Скадовчанка і водночас наша землячка Надія Твердохліб передала подарунки і побажання доброго нового року від міського голови Скадовська Олександра Яковлєва та всієї громади.Традиційно після освячення води на міському ставі у парку «Здоров'я» збираються всі охочі пірнути у крижану воду. Купання на Водохреще досить популярне серед золочів‘ян. Вважається, що ті, хто скупається цього дня у крижаній воді, будуть весь рік здорові і гарні, тож охочих виявилось достатньо. Купалися майже у всіх водоймах Золочівщини, особливо на міському ставі та річці Західний Буг. Окрім тих, хто має багаторічний стаж, були й люди, які вперше пірнули у крижану воду.Традиційно свято організоване Золочівською міською радою на чолі з міським головою Золочева Ігорем Гриньківим та командуванням Навчального центру ім. Василя Вишиваного, які облаштували пункти обігріву з гарячим чаєм.Вода на Водохреща цілюща, її структура особлива, вона очищена від усієї негативної інформації, термін її зберігання необмежений. Купання в ополонці або у водоймі чи обливання льодяною водою у цей святий день, то не просто занурення в крижану воду – це процес очищення тіла і духу. Задовго до Свята Богоявлення організм підсвідомо живе в очікуванні того надзвичайного стану стресу, випробування холодом, а пізніше тепла, тепла внутрішнього, дуже позитивного і лагідного. Воно переповнює, захоплює і триває довго-довго до наступного Водохреща. Хто пережив цей неймовірно приємний стрес один раз, однозначно, підготувавшись духовно і фізично до нього, ніколи не відмовиться повторити холодну купіль щороку. Не знаю, чи очистить крижана богоявленська вода нас від гріхів земних, але шалений заряд енергії гарантований кожному, хто наважиться.