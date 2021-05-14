«Ми закладаємо фундамент, щоб українська нація стала набагато здоровішою», - Віктор Ляшко під час форуму про реформу системи шкільного харчування

Змінювати і починати формування нових харчових звичок потрібно з дітей, адже діти – це драйвери реформ. Про це сьогодні під час форуму «Реформа системи шкільного харчування», який відбувається сьогодні у Львові, наголосив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.



«Ми хочемо, щоб норми харчування, які будуть робити нас всіх здоровішими, йшли сьогодні від дітей. Тому ми вже закладаємо фундамент, щоб українська нація стала набагато здоровішою, розпочала жити довше і досягнула хоча б європейської тривалості років життя, а це плюс 10 років. Окрім того, наша нація повинна збільшити кількість саме здорових років життя», - зазначив Віктор Ляшко.



Він також зауважив, що здорове харчування – одна із ключових звичок, які є запорукою міцного здоров’я.



«80% всіх неінфекційних захворювань (інфаркти, інсульти, ожиріння) з’являються через декілька шкідливих звичок - куріння, алкоголь, нездорове харчування і низька фізична активність. Захворювання заважають нам радіти і насолоджуватися життям.



Такі форуми, як сьогодні, є сходинкою для того, щоб все, що було написано - було зреалізовано. Дякую організаторам і Першій леді за драйв цього процесу! Ми починаємо змінювати культуру дитячого харчування у нашій країні!», - додав Міністр.



Окрім того, Віктор Ляшко подякував усім присутнім за свідоме ставлення до свого здоров’я, адже форум відбувся завдяки тому, що всі його учасники вакциновані від коронавірусу.



«Дякую вам за свідому позицію! Я думаю, що скоро як мінімум 90 % дорослого населення підтримають наші починання і ми позбудемось масок на обличчі», - зазначив Міністр охорони здоров’я України.



Нагадаємо, 12 листопада на стадіоні «Арена-Львів» відбувається форум «Реформа системи шкільного харчування». Аналогічні форуми за ініціативою Першої леді Олени Зеленської також організовували у Дніпрі, Бучі та Одесі. Участь у Форумі беруть голова Львівської ОДА Максим Козицький, заступник голови Іван Собко, директор департаменту освіти у науки Олег Паска, директор департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.



Пряму трансляцію з Форуму можна дивитися на Фейсбук-сторінці Міністерства освіти і науки України.