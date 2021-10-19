ПАМ’ЯТКА щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті

Насичення квартир, приватних будинків різноманітними газовими, електропобутовими приладами становить значну небезпеку виникнення пожежі в квартирі або будинку у разі навіть найменшого порушення встановлених правил пожежної безпеки. В той же час досвід показує, що населення часто порушує ці правила, не приділяючи їм належної уваги або просто тому, що не знає їх. Це призводить до того, що у житлових будинках пожежі виникають значно частіше, ніж у громадських або виробничих будівлях.

Поселяючись у квартиру або в будинок, кожний мешканець бере на себе зобов'язання дотримуватись правил користування житловими приміщеннями, у тому числі виконувати правила пожежної безпеки. Але аналіз причин пожеж показує, що винуватцями більшості з них є самі мешканці, які зневажають елементарними правилами пожежної безпеки: необережно поводяться з вогнем під час паління, користування приладами освітлення з відкритим полум'ям (ліхтарями, свічками, факелами тощо), що особливо небезпечно для горищних приміщень, коридорів (сіней), комор і різних господарських будівель.



Щоб зберегти своє життя та життя близьких вам людей – ПАМ’ЯТАЙТЕ:

Основними причинами пожеж у житлових будинках являються:

1. Необережне поводження з вогнем;

2. Несправності та неправильна експлуатація приладів опалення;

3. Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів.

Дотримуйтесь правил пожежної безпеки та нагадайте собі основні правила пожежної безпеки в житлових будинках:

1. Вчасно проводьте ревізію електропроводки, утримуйте в справному стані розетки, вимикачі, рубильники та інші електроприлади.

2. Виконуйте заходи безпеки при користуванні пічними приладами.

3. Йдучи з будинку, слід вимикати побутову техніку, не залишати включеними електроприлади, що працюють в режимі очікування.

4. Якщо ви користуєтесь пічним опаленням, то необхідно перед початком, а також протягом усього опалювального сезону очищати димоходи та печі від сажі, біля кожної печі перед топковим отвором на підлозі прибити металевий лист розміром не менше 0,5 на 0,7 м.



Пам’ятайте самі та навчіть своїх дітей, що постійне виконання правил пожежної безпеки – запорука збереження людських життів та матеріальних цінностей!

Зберігайте запальнички та сірники поза полем зору дітей та у недоступних для них місцях.

Не паліть у ліжку! Паління у ліжку – одна з основних причин смертельних випадків при пожежах в житлі громадян!



У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте 101.



Пам’ятайте! Тільки суворе дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожежі.

