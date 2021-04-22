Парку «Здоров’я» надано статус парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва

Львівська обласна рада, 30 вересня проголосувала за надання міському парку відпочинку «Здоров’я», що у межах Золочівської міської ради статусу парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення.

З відповідним поданням, у листопаді 2020 року до обласної ради звернулася Львівська обласна державна адміністрація, до якої надійшло клопотання від міської ради міста Золочева. Орієнтовна площа парку 23,44 га.

«На цій природній території представлено 46 видів дерево-чагарникової рослинності, рідкісні трави, є водний об’єкт. Парк доцільно створити, щоб зберегти природне надбання від впливу урбанізації. Ми отримали згоду від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України», - розповів директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації Руслан Гречаник.

Своїм рішенням обласні депутати доручили департаментові екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, передати територію парку під охорону Золочівській міській раді. А головному управлінню Держгеокадастру у Львівській області за поданням Золочівської міської ради внести зміни у відповідні земельно-кадастрові облікові документи.

Відтак, Золочівська міська рада повинна буде забезпечити дотримання встановленого режиму охорони, відтворення та використання території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Міський парк відпочинку «Здоров’я».