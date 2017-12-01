Повір у себе, і у тебе повірять інші

nus.in.ua, 8 грудня 2017, 15:40

У четвер, 30 листопада, у районному Народному домі відбувся 27-ий обласний фестиваль дітей та молоді з особливими потребами «Повір у себе і в тебе повірять інші», присвячений пам’яті Української Революції 1917 року.

На сцені – діти та молодь з особливими потребами Золочівщини: гурт «Стежина добра» (музичний керівник Анна Богачевська) Благодійного фонду «Милосердний самарянин для дітей з особливими потребами» та діти Золочівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

Учасників привітав директор ЛОЦСССДМ Ярослав Бордіян:

– Сьогодні золочів‘яни приймають естафету проведення фестивалю від Яворівського району. Завжди на цей фестиваль збирається багато дітей, багато учасників. Наша єдина мета – підтримати їх. Вони потрібні цьому суспільству, потрібні людям, потрібні Богу. І чим більше ми будемо проводити таких заходів, тим більше вони будуть інтегруватися у наше суспільство. І ми як соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді проводимо цю нашу роботу, складну, непросту, у цей військовий час, щоб діти не були залишені, щоб вони мали можливість виступати, оздоровлюватися, інтегруватися. Дітей чужих не буває, усі вони наші. Низький уклін вам, діточки, вам, батьки, матері, бабусі, дідусі. Нехай вас усіх Господь Бог береже!

Також учасників та гостей вітали голова Львівської обласної дитячої організації «Галицьке коло» Людмила Савенко, керівник апарату Золочівської райдержадміністрації Галина Семчишин. Отець Тарас поблагословив учасників.

Учасники фестивалю приїхали з міст Львова, Червонограда, Трускавця та Пустомитівського, Жовківського, Городоцького, Золочівського, Стрийського, Буського, Радехівського, Бродівського, Перемишлянського та Яворівського районів нашої області.

У фойє розміщено чудову виставку дитячих робіт учасників Фестивалю та дітей Золочівського та Радехівського районів.

І от перша конкурсна номінація «Пісня».

На сцені – вокальний ансамбль з Навчально-реабілітаційного центру «Світанок» місто Червоноград з піснею «Ми – діти України».

Голова Львівської обласної дитячої організації «Галицьке коло» Людмила Савенко привітала учасників вокального гурту «Левеня» Навчально-реабілітаційного центру «Левеня» м. Львова, художній керівник Людмила Іващенко представила проект зйомок кліпу «Варенички», який після обласного фестивалю дітей та молоді з особливими потребами «Повір у себе і в тебе повірять інші» буде зніматись на базі кафе «Балувана Галя» у місті Львові. У виконанні учасників вокального гурту «Левеня» Навчально-реабілітаційного центру «Левеня» м. Львова прозвучала пісня «Україна».

З Городоцького району на фестиваль приїхала лауреат минулорічного фестивалю Анна Сапаєва. Анна прекрасно виконала дві пісні «Українці» та «Намалюю тобі зорі».

Богдана Федишин з міста Буськ заспівала пісню про Святого Миколая.

Оксана Герга з Стрийського району виконала пісню «Прошу неба і землі».

У цій номінації є розділ «Зрима пісня». Учасники цієї номінації чудово виконували зримі пісні.

У сценічне коло запросили всіх учасників фестивалю, хто підготував вірші, оповідання та прозу. Діти натхнення декламували вірші.

А глядачів впродовж свята тішив танцями Народний ансамбль народного танцю «Полуничка» (художній керівник пані Наталія Добинда).

На сцену запросили керівника ЗРЦСССДМ Наталію Маркевич, яка передала естафету у проведенні фестивалю у 2018 році славному місту Стрий.





Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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