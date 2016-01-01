Фестиваль духовної пісні
У неділю, 26 березня 2017р, в приміщенні Золочівського районного
Народного дому ім. І. Білозора відбувся ІІІ фестиваль духовної пісні
«Душа моя прагне молитви й тепла». Відкрив дійство корифей хорового
мистецтва нашого краю, поет, композитор Левко Калитин.
У фестивалі взяли участь:
- камерний хор церкви Св. Вознесіння м. Золочів (кер. Л.Мурин);
- Народна хорова капела «Заграва», будинок вчителя м. Львів (кер. О. Куник);
- Народний хор «Благовіст» НД с. Вороняки (кер. З. Дмитрак);
- Хор церкви Св. Архистратига Михаїла с. Лагодів Перемишлянського району (кер. В. Волошин);
- Солістка Христина Шандро НД с. Куровичі;
- Дитячий хор «Перлина благодаті» церкви Св. Миколая м.Золочів (кер. Л. Бойко);
- Соліст Золочівського РНД Орест Масник;
- Хоровий колектив «Холмщина» м. Львів (кер. Л. Корінець);
- Вокальний квартет церкви Св. Воскресіння м.Золочів;
- Хор церкви Св. Архистратига Михаїла с. Підгороднє (кер. В. Дмишко);
- Солістка Золочівського РНД Неля Мельник;
- Народний хор «Промінь» НД с.Зозулі (кер. В. Пайончківська);
- Хоровий колектив церкви Св. Софії (кер. Н. Мельник);
- Поет-пісняр, виконавець власних пісень Теодор Кукуруза;
- Декламатор Золочівського РНД Тетяна Вітка;
- Народна хорова капела «Опілля» РНД м.Золочів (кер. М. Болюбаш);
Ведучий фестивалю настоятель храму Св. Іллі с. Єлиховичі о. Юрій Юречко.
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