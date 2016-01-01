nus.in.ua, 30 березня 2017, 13:20

У неділю, 26 березня 2017р, в приміщенні Золочівського районного Народного дому ім. І. Білозора відбувся ІІІ фестиваль духовної пісні «Душа моя прагне молитви й тепла». Відкрив дійство корифей хорового мистецтва нашого краю, поет, композитор Левко Калитин.

У фестивалі взяли участь:

- камерний хор церкви Св. Вознесіння м. Золочів (кер. Л.Мурин);

- Народна хорова капела «Заграва», будинок вчителя м. Львів (кер. О. Куник);

- Народний хор «Благовіст» НД с. Вороняки (кер. З. Дмитрак);

- Хор церкви Св. Архистратига Михаїла с. Лагодів Перемишлянського району (кер. В. Волошин);

- Солістка Христина Шандро НД с. Куровичі;

- Дитячий хор «Перлина благодаті» церкви Св. Миколая м.Золочів (кер. Л. Бойко);

- Соліст Золочівського РНД Орест Масник;

- Хоровий колектив «Холмщина» м. Львів (кер. Л. Корінець);

- Вокальний квартет церкви Св. Воскресіння м.Золочів;

- Хор церкви Св. Архистратига Михаїла с. Підгороднє (кер. В. Дмишко);

- Солістка Золочівського РНД Неля Мельник;

- Народний хор «Промінь» НД с.Зозулі (кер. В. Пайончківська);

- Хоровий колектив церкви Св. Софії (кер. Н. Мельник);

- Поет-пісняр, виконавець власних пісень Теодор Кукуруза;

- Декламатор Золочівського РНД Тетяна Вітка;

- Народна хорова капела «Опілля» РНД м.Золочів (кер. М. Болюбаш);

Ведучий фестивалю настоятель храму Св. Іллі с. Єлиховичі о. Юрій Юречко.

