Новини Золочівщини
14:00, 04 серпня 2021
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До уваги учасників дорожнього руху: перекриття руху транспорту

До уваги учасників дорожнього руху: перекриття руху транспорту
Gazeta
Фото: НУС
В період з 5 по 8 серпня включно, у зв’язку з проведенням дорожніх робіт буде тимчасово перекрито рух автомобільного транспорту на ділянці автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0140103 Ясенів – Золочів (Львівська обл.).
Звертаємось до водіїв, перевізників та громадян віднестися з розумінням до тимчасових незручностей, просимо планувати свої маршрути з урахуванням тимчасового обмеження
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