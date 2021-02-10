До уваги учасників дорожнього руху: перекриття руху транспорту

В період з 5 по 8 серпня включно, у зв’язку з проведенням дорожніх робіт буде тимчасово перекрито рух автомобільного транспорту на ділянці автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0140103 Ясенів – Золочів (Львівська обл.).

Звертаємось до водіїв, перевізників та громадян віднестися з розумінням до тимчасових незручностей, просимо планувати свої маршрути з урахуванням тимчасового обмеження