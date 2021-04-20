Новини Золочівщини
16:18, 30 липня 2021
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Штормове попередження на 31 липня

Штормове попередження на 31 липня
Gazeta
Фото: НУС
По території Львівської області:
31 липня в другій половині дня грози, місцями значні дощі, град, під час гроз подекуди шквали 17 – 22 м/с, в окремих районах 25 м/с.

Попередження про зміну гідрологічної ситуації: Гк-36
31 липня - 02 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 1 м над рiвнями 30 липня на 08 год., без негативних наслiдкiв. В мiсцях випадiння значних дощiв можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.
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