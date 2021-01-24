Новини Золочівщини
13:27, 20 квітня 2021
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Сьогодні - грози, завтра - туман

Сьогодні - грози, завтра - туман
Gazeta
Фото: НУС
По території Львівської області:
До кінця доби 20 квітня подекуди грози.
21 квітня вночі та вранці місцями туман видимістю 200–500 м, на поверхні ґрунту і в повітрі заморозки 0–3°. Вдень подекуди грози.
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