Новини Золочівщини
Сьогодні - грози, завтра - туман
По території Львівської області:
До кінця доби 20 квітня подекуди грози.
21 квітня вночі та вранці місцями туман видимістю 200–500 м, на поверхні ґрунту і в повітрі заморозки 0–3°. Вдень подекуди грози.
До кінця доби 20 квітня подекуди грози.
21 квітня вночі та вранці місцями туман видимістю 200–500 м, на поверхні ґрунту і в повітрі заморозки 0–3°. Вдень подекуди грози.
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