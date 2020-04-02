У Золочеві відбулась кущова нарада фінансистів

Практичним досвідом з організації бюджетного процесу, співпрацею з депутатським корпусом, комісіями відповідної ради, головними розпорядниками коштів, а також з питань залучення нових платників податків і коштів з інших джерел, роботою комісій з питань легалізації та виплати заробітної плати, використанням програмного ресурсу для покращення аналізу наповнення дохідної частини бюджету поділились начальник фінансового управління Золочівської міської ради Галина Мудра.

Нарада проводилась за участю директора департаменту фінансів Львівської облдержадміністрації Олега Демківа, голови Золочівської райдержадміністрації Василя Маркевича, міського голови Ігора Гриньківа, фахівців фінансових органів.Т.в.о. начальника фінансового управління Золочівської райдержадміністрації Марія Вовнянко доповіла учасникам наради щодо виконання місцевих бюджетів району за перше півріччя 2021 року та питання організації виконання і наповнення бюджетів територіальних громад району.Міський голова Ігор Гриньків вкотре порушив питання дефіциту освітньої субвенції, дефіцит якої виник внаслідок застосування нераціонального формульного розрахунку.Також під час наради фінансисти обговорювали важливі питання, які виникають у роботі, можливі шляхи їх вирішення, переймали досвід у колег.