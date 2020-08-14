Громадська організація «Золочівська спілка психологів » продовжує заходи про психічне здоров’я і психологічне благополуччя.

У неділю 27 червня на 14 годину у районній бібліотеці відбудеться семінар про розвиток дитини від 7 до 12 років.

В програмі: час інтенсивного інтелектуального розвитку – що не пропустити. Період народження соціального «Я» дитини – мораль, дружба, обов’язки – як сформувати нормальну самооцінку і знайти своє місце у колективі. Шкільні тривоги і страхи та формування емоційного інтелекту – яку роль у цьому має дорослий, що поруч. І як дорослому створити затишну атмосферу зростання при сучасному темпі життя та при цьому не вигоріти. Відповіді на питання та розбір конкретних життєвих ситуацій.

Олена Джула – педіатр, дитячий психіатр

Тереза Гевко – психолог, психотерапевт

Наталія Малиновська – психолог за методом EMDR та біосугестії