Новини Золочівщини
Громадська організація «Золочівська спілка психологів » продовжує заходи про психічне здоров’я і психологічне благополуччя
Громадська організація «Золочівська спілка психологів » продовжує заходи про психічне здоров’я і психологічне благополуччя.
У неділю 27 червня на 14 годину у районній бібліотеці відбудеться семінар про розвиток дитини від 7 до 12 років.
В програмі: час інтенсивного інтелектуального розвитку – що не пропустити. Період народження соціального «Я» дитини – мораль, дружба, обов’язки – як сформувати нормальну самооцінку і знайти своє місце у колективі. Шкільні тривоги і страхи та формування емоційного інтелекту – яку роль у цьому має дорослий, що поруч. І як дорослому створити затишну атмосферу зростання при сучасному темпі життя та при цьому не вигоріти. Відповіді на питання та розбір конкретних життєвих ситуацій.
Олена Джула – педіатр, дитячий психіатр
Тереза Гевко – психолог, психотерапевт
Наталія Малиновська – психолог за методом EMDR та біосугестії
У неділю 27 червня на 14 годину у районній бібліотеці відбудеться семінар про розвиток дитини від 7 до 12 років.
В програмі: час інтенсивного інтелектуального розвитку – що не пропустити. Період народження соціального «Я» дитини – мораль, дружба, обов’язки – як сформувати нормальну самооцінку і знайти своє місце у колективі. Шкільні тривоги і страхи та формування емоційного інтелекту – яку роль у цьому має дорослий, що поруч. І як дорослому створити затишну атмосферу зростання при сучасному темпі життя та при цьому не вигоріти. Відповіді на питання та розбір конкретних життєвих ситуацій.
Олена Джула – педіатр, дитячий психіатр
Тереза Гевко – психолог, психотерапевт
Наталія Малиновська – психолог за методом EMDR та біосугестії
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