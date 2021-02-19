Новини Золочівщини
Ремонтують каналізаційний колектор
Працівники МКП «Золочівводоканал» проводять ремонт каналізаційного колектора на вулиці Героїв Небесної Сотні.
Детальніше розповідає перший заступник міського голови Богдан РИБАХА:
– У Золочеві дуже старі мережі і колектор на вулиці Героїв Небесної Сотні не є винятком. Тому кожного разу, коли ми говоримо про ремонт дорожнього покриття, то спершу думаємо про стан мереж. Нам багато вдалось поміняти мереж водопостачання та водовідведення. Ще багато роботи попереду. Колектор на вулиці Героїв Небесної Сотні у дуже незадовільному стані, часті прориви призводять до руйнування дорожнього покриття. Зараз працівники МКП «Золочівводоканал» проводять його ремонт. Також маємо вже готову документацію на реконструкцію самої вулиці Героїв Небесної Сотні. Це одна із центральних вулиць нашого міста, вона має бути такою ж гарною як вулиця Шашкевича, викладена базальтовою бруківкою. Початок цих робіт залежить від фінансування та проведення тендерних процедур. Але ми і це зробимо.
Леся ГОРГОТА
Детальніше розповідає перший заступник міського голови Богдан РИБАХА:
– У Золочеві дуже старі мережі і колектор на вулиці Героїв Небесної Сотні не є винятком. Тому кожного разу, коли ми говоримо про ремонт дорожнього покриття, то спершу думаємо про стан мереж. Нам багато вдалось поміняти мереж водопостачання та водовідведення. Ще багато роботи попереду. Колектор на вулиці Героїв Небесної Сотні у дуже незадовільному стані, часті прориви призводять до руйнування дорожнього покриття. Зараз працівники МКП «Золочівводоканал» проводять його ремонт. Також маємо вже готову документацію на реконструкцію самої вулиці Героїв Небесної Сотні. Це одна із центральних вулиць нашого міста, вона має бути такою ж гарною як вулиця Шашкевича, викладена базальтовою бруківкою. Початок цих робіт залежить від фінансування та проведення тендерних процедур. Але ми і це зробимо.
Леся ГОРГОТА
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