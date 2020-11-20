Новини Золочівщини
16:01, 19 лютого 2021
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У Золочеві відбулись поминальні заходи пам'яті Героїв Небесної Сотні

У Золочеві відбулись поминальні заходи пам'яті Героїв Небесної Сотні
Gazeta
Фото: НУС
19 лютого 2021 року У Золочеві відбулись поминальні заходи пам'яті Героїв Небесної Сотні.
Сотня історій, сотня людських життів, сотня нових зірок на українському небосхилі, сотня героїв! Ще не скоро висохнуть сльози матерів, які втратили своїх Героїв. Оплакує Героїв Небесної сотні вся українська спільнота… Ми повинні завжди пам’ятати про цих мужніх людей, які не боялись померти за Україну… Пам’ятати й розповідати про них. На прикладі Героїв Небесної Сотні маємо виховувати наступні покоління.
У загальноосвітніх навчальних закладах Золочівської територіальної проведено інформаційні години, присвячені пам’яті Героїв Небесної Сотні
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