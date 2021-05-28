У золочівському озері "Молодіжне" можна купатись

1 червня в Україні стартує купальний сезон. Органами місцевої влади та місцевого самоврядування у Львівській області протягом березня – квітня було визначено місця масового відпочинку на воді, перелік яких було затверджено рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 18 травня 2021 року (протокол №17). Загалом, було визначено 23 пляжі.

Фахівцями Центральної рятувально-водолазної служби у Львівській області проведено водолазне обстеження дна підводної акваторії 19 пляжів.

Загалом, на території Львівської області визначено 12 пляжів, які відповідають вимогам Правил охорони життя людей на водних об'єктах України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2015 № 301. Відповідно до зазначених Правил, суб’єкти господарювання, які надають послуги з організації відпочинку людей на водних об’єктах, мають забезпечити проведення водолазного обстеження підводної частини акваторії пляжу, створити відомчі рятувальні пости які укомплектовані підготовленим персоналом та необхідним обладнанням й інвентарем, заключити угоди на обслуговування атестованою аварійно-рятувальною службою. Крім того, на території пляжів встановлюються стенди, на яких має бути розміщено інформацію про глибину і площу водного об’єкта, нахил берегів і ширину мілководдя, температуру та якість води, рівень благоустрою пляжів.

Найближчим часом керівництво решти водних об’єктів повинні усунути недоліки, що дозволить безпечно відпочивати протягом літнього сезону відпочинку на воді.

На сьогодні готовими для безпечного купання відпочивальників можна визначити такі водні об’єкти:

– м. Моршин – пляж на міському озері;

– м. Золочів – пляж на міському озері;

– м. Перемишляни – пляж на міському озері;

– Львівський район – озеро поблизу с. Стрілки (Готельно-відпочинковий комплекс ТзОВ «Узлісся»);

– Стрийський район – 7 пляжів на водоймі поблизу з/ст. «Задорожнє»;

– Яворівський район – пляж на рекреаційній водоймі Яворівського Національного природного парку.