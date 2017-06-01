Паспорт є – купатись можна
З 1 червня у Золочеві розпочався купальний сезон. Торік Золочівський пляж визнали одним з кращих місць відпочинку на Львівщині.
Михайло КОРОВЕЦЬКИЙ, головний інженер Золочівського МВЖКП:
– Пляж вважається готовим до сезону тільки тоді, коли має паспорт пляжу. Наш пляж такий паспорт має. Центральною рятувально-водолазною службою області проведено обстеження підводної частини акваторії пляжу озера. Управлінням Держпродспоживслужби у Золочівському районі проведено обстеження пляжу озера. Паспорт передбачає, що на пляжі має бути туалет, урни для сміття… Обов’язковим є також рятувальний пост, обладнаний усіма необхідними засобами. Тільки після цього пляжу видається паспорт і дозвіл на те, що він може функціонувати. З початку купального сезону Золочівським МВЖКП завезено на пляж пісок, встановлено літній фонтанчик з питною водою… Також зазначу, що поруч знаходиться паркова зона, де щотижня проводяться громадські роботи з впорядкування, викошування тощо. Тож територія міського парку та міського пляжу готові приймати любителів покупатися.
Ми ж нагадаємо, що найбільш сприятливою для купання є безвітряна сонячна погода з температурою повітря 22°С та води 18°С. Найкращий час – ранок або вечір, коли сонце гріє, але немає небезпеки перегрівання. Після тривалого перебування на сонці не можна пірнати у воду з розбігу, а потрібно заходити поступово. Різка зміна температури дуже небезпечна для людського організму, особливо для людей з хворим серцем. Плавати у воді потрібно не більше 20 хв.
Читайте також
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.