Паспорт є – купатись можна

nus.in.ua, 16 червня 2017, 15:27

З 1 червня у Золочеві розпочався купальний сезон. Торік Золочівський пляж визнали одним з кращих місць відпочинку на Львівщині.

Михайло КОРОВЕЦЬКИЙ, головний інженер Золочівського МВЖКП:

– Пляж вважається готовим до сезону тільки тоді, коли має паспорт пляжу. Наш пляж такий паспорт має. Центральною рятувально-водолазною службою області проведено обстеження підводної частини акваторії пляжу озера. Управлінням Держпродспоживслужби у Золочівському районі проведено обстеження пляжу озера. Паспорт передбачає, що на пляжі має бути туалет, урни для сміття… Обов’язковим є також рятувальний пост, обладнаний усіма необхідними засобами. Тільки після цього пляжу видається паспорт і дозвіл на те, що він може функціонувати. З початку купального сезону Золочівським МВЖКП завезено на пляж пісок, встановлено літній фонтанчик з питною водою… Також зазначу, що поруч знаходиться паркова зона, де щотижня проводяться громадські роботи з впорядкування, викошування тощо. Тож територія міського парку та міського пляжу готові приймати любителів покупатися.

Ми ж нагадаємо, що найбільш сприятливою для купання є безвітряна сонячна погода з температурою повітря 22°С та води 18°С. Найкращий час – ранок або вечір, коли сонце гріє, але немає небезпеки перегрівання. Після тривалого перебування на сонці не можна пірнати у воду з розбігу, а потрібно заходити поступово. Різка зміна температури дуже небезпечна для людського організму, особливо для людей з хворим серцем. Плавати у воді потрібно не більше 20 хв.



