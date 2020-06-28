З Різдвом Христовим!

Дорога громадо!



Сердечно вітаю всіх, хто святкує Різдво Господнє із Вселенською Церквою.

Крізь тисячоліття й покоління Світло Різдва зігріває серця людей і вказує шлях любові, довіри, взаємоповаги і правди. Його промені несуть радість у кожну сім’ю, у кожну домівку, у кожний куточок нашої землі, бо в ньому – велич Божа.

Нехай це свято, від якого беруть початок найвищі людські цінності, нагадає нам про заповіді Господні, пробудить любов до ближнього. Хай до кожної оселі увійдуть мир і спокій.

З сердечною теплотою бажаю всім міцного здоров’я, достатку, родинного тепла, добрих і вірних друзів на життєвій дорозі, Божого благословення на нові задуми і звершення.

Христос народився! Славімо Його!

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева